Roma. Campidoglio: turismo porta anche svantaggi, sovraffollamento e qualità lavoro più bassa

(DIRE) Roma, 18 Nov. – La vicenda del caro prezzi e caro vita a Roma, esplosa nell’imminenza del Giubileo ma legata anche all’overtourism in città, “va inquadrata sul piano piu generale del modello di sviluppo delle grandi città europee e occidentali, dove con prepotenza si va affermando un modello di sviluppo fondato sul turismo e sul settore alberghiero, che porta tanti soldi ma anche tanti svantaggi. Perché c’è sovraffollamento, la qualità del lavoro nel settore dei servizi, e in particolare in quello del turismo e dell’accoglienza, e’ più bassa rispetto ad altri settori perché c’è molta evasione fiscale e molta speculazione”.

Lo ha detto, parlando in commissione spoeciale Giubileo, Piero Latino, esponente del Gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Come amministrazione comunale stiamo ragionando su come avere un approccio equilibrato nel nostro modello di sviluppo, tenendo conto che non possiamo svuotare il mare con un secchiello, e creare un sistema economico fondato su una pluralità di direttrici, non solo sul turismo che ha tanti vantaggi ma anche moltisismi svantaggi”, ha concluso Latino. (Mtr/ Dire) 10:43 18-11-24