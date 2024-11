Roma. Scontro tra 2 Volanti della Polizia di Stato: muore un agente di 32 anni e ci sono 3 feriti

09:00 – Un poliziotto di 32 anni è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti in un incidente stradale tra due Volanti della Polizia. Lo scontro tra le auto della Polizia di Stato è avvenuto nel quartiere romano di Monte Mario, intorno alle 5 del mattino in via dell’Acquedotto del Peschiera, nei pressi dell’incrocio con via dei Monfortani.

In ospedale anche un “passeggero” presente in uno dei due mezzi. La vittima era in servizio presso il distretto di Primavalle. La zona è interdetta al traffico (chiusa anche via dell’Acquedotto del Peschiera, tra viale dei Monfortani e via della Pineta sacchetti, direzione centro), sul posto la Polizia Locale per i rilievi che aiuteranno a comprendere la dinamica del tragico incidente. Pare che una delle due Volanti si sia ribaltata.

Fabrizio Pace