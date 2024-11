Shenzhen (Cina) – Ub Huishan NE ha festeggiato una vittoria memorabile al torneo FIBA ​​3×3 World Tour Shenzhen 2024. Ha conquistato la sua quinta vittoria del World Tour dell’anno, tenendo a bada i rivali di Paris, 20-12, di fronte ad alcuni fan energici nella finale tenutasi il 17 novembre al Vanke Dynamic Community Sports Park di Shenzhen, Cina.

Ub ha ottenuto una vittoria epocale, soprattutto dopo un inizio lento qui a Shenzhen. In questo torneo, hanno dimostrato la loro resilienza sopravvivendo alla fase a gironi il primo giorno e mantenendo una serie di vittorie negli ottavi il secondo giorno. Dopo una sconfitta iniziale contro St. Pauli (GER), il percorso di Ub verso la finale ha incluso una vittoria serrata contro NY Harlem (USA) e altre vittorie contro Vienna (AUT) e Amsterdam (NED). Nella partita di campionato, hanno affrontato Parigi, guidata da Hugo Suhard e Franck Seguela.

Come previsto, la resa dei conti tra Ub e Paris è stata piuttosto accesa. Tuttavia, le dimensioni e l’attacco costante di Ub si sono rivelate eccessive. Strahinja Stojacic ha brillato di più sotto i riflettori. Non sorprende che Doctor Strange abbia ricevuto il premio di Most Valuable Player (MVP) del torneo. Il baluardo serbo ha mostrato la sua abilità offensiva durante l’evento. Ha guidato l’intero campo in valore giocatore con 45,6 e punti salienti con 31. Questo in aggiunta al punteggio totale di 30 punti, catturando 16 rimbalzi e totalizzando 6 schiacciate.

Nei momenti cruciali della finale, Stojacic e l’aggressivo Dejan Majstorovic sono emersi come i game-changer per Ub. Le loro eccezionali prestazioni in finale hanno assicurato a Ub la quinta vittoria dell’evento Masters dell’anno.

La prestazione di Stojacic in finale comprendeva 5 punti, 6 rimbalzi, 4 assist importanti e 6 momenti salienti, che gli sono valsi il prestigioso riconoscimento di MVP dello Shenzhen World Tour.

Nelle competizioni individuali, Steve Sir (Ulaanbaatar MMC Energy) ha totalizzato 12 punti aggiudicandosi il titolo di Avant Shoot Out Contest, mentre He “HR” Rui ha prevalso nel Maurice Lacroix Dunk Contest.

CLASSIFICA FINALE 1. Ub Huishan NE (SRB) 2. Parigi (FRA) 3. Amsterdam (NED) 4. Raudondvaris Hoptrans (LTU) 5. St. Pauli (GER) 6. Princeton (USA) 7. Vienna (AUT) 8 9. Liman (SRB) 10. Ulan Bator MMC Energy (MGL) 11. NY Harlem (USA) 12. Kanchanaburi K2P (THA) 13. Losanna (SUI) 14. Ermont SENEF (FRA) 15. Taipei. WanBao (TPE) 16. Al Wakrah (QAT)

Dopo una breve pausa, dal 23 al 25 novembre avrà inizio a Hong Kong la finale del FIBA ​​3×3 World Tour 2024 .

comunicato stampa FIBA