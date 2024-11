Von der Leyen punta il dito contro Mosca al G20 di Rio

“La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha denunciato con fermezza l’intensificarsi della guerra in Ucraina, alimentata dall’uso di droni e missili iraniani, nonché dal coinvolgimento di soldati nordcoreani.

Questo escalation, perpetrata da un membro del G20 come la Russia, non solo allontana la prospettiva di una pace giusta e duratura in Ucraina, ma innesca un pericoloso circolo vizioso di tensioni globali, minacciando la stabilità in Asia orientale e Medio Oriente.” Parole decise quelle della Von der Leyen nel suo intervento alla prima sessione dei lavori del G20 a Rio de Janeiro in Brasile.

Ba. Zu.