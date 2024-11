DL Fisco, fondi Covid non spesi per taglio liste d’attesa

Il Decreto Legge fiscale ha introdotto una importante novità: le risorse stanziate dallo Stato alle Regioni nel biennio 2020-2021 per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 potranno essere impiegate fino al 31 Dicembre 2025 per ridurre le lunghe liste d’attesa per le prestazioni sanitarie.

Tale misura, prevista da un emendamento dei relatori, mira a velocizzare l’accesso alle cure, consentendo alle Regioni di ricorrere a prestazioni aggiuntive e di avvalersi della collaborazione di strutture private accreditate. L’obiettivo è quello di garantire un recupero efficace ed efficiente del sistema sanitario nazionale, duramente provato dalla pandemia.

