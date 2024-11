Donne. Primi 64 alloggi gratis a vittime di violenza assegnati in Lombardia

(DIRE) Milano, 19 Nov. – Sono 260 le candidature ricevute da Regione Lombardia per l’assegnazione gratuita di alloggi Aler alle donne vittime di violenza. Dopo una prima selezione, come riferisce questa mattina in aula a Palazzo Pirelli l’assessore regionale Elena Lucchini, “sono stati assegnati i primi 64 alloggi e attraverso un lavoro sinergico tra Aler e centri antiviolenza si è dato avvio ai trasferimenti nelle nuove abitazioni in modo fluido e strutturato”. Non solo, ma come riferisce Lucchini si sta procedendo nell’individuazione di ulteriori alloggi “per rispondere alle donne in lista d’attesa”. A partire da gennaio, infatti, come spiega l’assessore “si terranno incontri tra Aler e i gestori dei centri antiviolenza per individuare nuovi alloggi coerenti con i bisogni delle donne”. Lucchini ricorda come in regione sono operative 27 reti interistituzionali territoriali antiviolenza, composte dai comuni quali enti capofila, 57 centri antiviolenza, e 157 tra case rifugio e case di accoglienza.

Accanto alla misura ‘alloggi’, la Regione, osserva Lucchini, ha attivato un bando per l’inserimento lavorativo e la formazione professionale delle donne vittime di violenza, stanziando 1,5 milioni. Allo stato attuale, dei 29 progetti presentati “ne sono stati selezionati 11 che puntano a fornire nuove competenze e opportunità lavorative alle donne, offrendo loro una prospettiva di indipendenza economica”. Questi progetti “coinvolgono tre enti tra pubblico e privato, quattro comuni, 18 centri antiviolenza, tre case rifugio e associazioni come la rete italiana di microfinanza e inclusione finanziaria e la Camera di Commercio”. Un’ulteriore misura, in fase sperimentale, coinvolge le ASST con l’obiettivo di promuovere progetti territoriali per la presa in carico integrata delle donne vittime di violenza, con o senza figli. Regione Lombardia ha stanziato 1,5 milioni di euro per questa iniziativa “che ha visto la presentazione di 19 progetti, 12 dei quali finanziati”, precisa Lucchini.

Regione ha inoltre inoltre stanziato 150.000 euro “per la formazione delle reti antiviolenza, del personale socio sanitario, delle forze dell’ordine e degli enti del terzo settore, assegnando a Polis il compito di coordinare queste azioni”, le cui attività inizieranno entro la fine dell’anno e proseguiranno nel 2025. “Siamo fermamente convinti che la prevenzione della violenza debba partire dall’educazione e dalla formazione” sottolinea l’assessore, che motiva così il rifinanziamento del bando per il sistema universitario “con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto della parità”. Infatti, grazie a un fondo di 170.000 euro, “sono stati selezionati 9 progetti innovativi finalizzati a formare i futuri professionisti e a sensibilizzare soprattutto i giovani”, spiega. A tal proposito, Lucchini informa che la giunta ha inoltre recentemente approvato lo schema per il rinnovo del protocollo con l’ufficio scolastico regionale a scuola contro la violenza sulle donne, con una dotazione di 490.000 euro.

Questo protocollo consentirà di proseguire e rafforzare numerosi progetti e buone pratiche nelle scuole lombarde. L’assessore ha anche reso nota la stipula di nuovi protocolli con gli ordini professionali per sostenere le vittime e le loro famiglie. Il 25 novembre, ad esempio, ne sarà firmato uno con l’Ordine degli psicologi “che include un finanziamento di 30.000 euro per realizzare moduli formativi finalizzati a riconoscere i segnali di rischio di violenza nelle donne e nei minori”, mentre sempre il 25 novembre, presso la prefettura di Milano, sarà sottoscritto un protocollo a favore degli orfani vittime di femminicidio. Proprio riguardo a ciò, “prosegue la sperimentazione per il supporto agli orfani di femminicidio e di crimini domestici con uno stanziamento di 470.000 euro- osserva l’assessore- per cui sono già state accolte 29 domande”.

Al contempo, è stato rinnovato l’accordo con l’ordine degli avvocati per l’estensione del gratuito patrocinio alle vittime di violenza domestica. Infine, “in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre”, l’assessorato alle Pari Opportunità organizzerà l’evento ‘Non sei da sola’, articolato in due momenti distinti: “Al mattino, presso l’auditorium Testori, si terrà una performance teatrale rivolta agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e aumentare la consapevolezza sul tema”, mentre “nel pomeriggio, al Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia, avrà luogo un talk con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e del mondo universitario”. (Nim/ Dire) 11:41 19-11-24