Forza Italia presenta la proposta per l’istituzione del Garante dei diritti degli anziani

*Roma – “Oggi presentiamo una proposta di legge fondamentale per l’istituzione del Garante dei diritti degli anziani, un’iniziativa che risponde a una reale esigenza della nostra società. La creazione di questa figura non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un passo concreto per tutelare i diritti della terza età”, ha dichiarato Chiara Tenerini, esponente di Forza Italia.

“Il nostro leader, Silvio Berlusconi, ha sempre avuto a cuore la questione degli anziani, riconoscendo l’importanza di questa fascia di popolazione”, ha aggiunto Tenerini.

La proposta, presentata simultaneamente alla Camera e al Senato, è il frutto di un impegno costante di Forza Italia nel voler garantire un’adeguata protezione e valorizzazione dei diritti degli anziani. “È giunto il momento di colmare un vuoto legislativo, visto che già esiste una figura analoga per l’infanzia.

Riteniamo che il Garante degli anziani dovrà garantire dignità e supporto a una parte fondamentale della nostra società, affinché possano vivere in autonomia e partecipare attivamente alla vita sociale”, ha concluso.

“Forza Italia si impegna a portare avanti questo progetto con determinazione, con l’obiettivo di arrivare alla sua approvazione entro il 2025, affinché il Garante possa diventare una realtà concreta e operativa, capace di rispondere alle esigenze degli anziani”, ha dichiarato Chiara Tenerini.

