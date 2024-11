Il ministro in Brasile ha preso parte ai lavori del vertice con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Rio de Janeiro, 19 novembre 2024 – Il ministro Giancarlo Giorgetti ha partecipato al G20 di Rio de Janeiro in Brasile dove, insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rappresentato l’Italia al vertice internazionale a cui prendono parte i capi di Stato e di governo delle principali economie mondiali.

Al centro dell’agenda del summit, che conclude la presidenza brasiliana, i temi della dell’inclusione sociale e lotta alle disuguaglianze, contrasto alla fame e alla povertà, transizione energetica e riforma della governance globale.

Il ministro Giorgetti insieme al presidente del Consiglio Meloni ha incontrato, a margine del G20, tra gli altri, il presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga per fare il punto sulla collaborazione con l’Italia su Africa e Piano Mattei. Domani la delegazione italiana sarà in Argentina per una visita ufficiale a Buenos Aires.

fonte: https://www.mef.gov.it/inevidenza/Giorgetti-a-Rio-de-Janeiro-per-il-G20-dei-leader/