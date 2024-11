Imprese. Brunetta: Commercio prossimità argine contro desertificazione aree interne

(DIRE) Roma, 19 Nov. – “Gli appelli lanciati oggi dalla presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, nel corso dell’Assemblea nazionale dell’associazione, meritano la massima considerazione. In particolare quello a intervenire per far fronte ai processi distorsivi nella concorrenza tra le imprese di vicinato e i grandi giganti del web. Ma anche l’invito pressante ad affrontare con la dovuta risolutezza il fenomeno della desertificazione degli esercizi commerciali di prossimità. La rete delle micro, piccole e medie imprese, i servizi sul territorio, il mondo dell’artigianato sono tutti fattori straordinari di coesione sociale e, come ha ricordato il Presidente Mattarella, rappresentano un presidio eccezionale di resilienza non soltanto economica ma anche civile.

E questo è tanto più vero per le aree interne e marginali del Paese, afflitte da progressivo spopolamento e desertificazione commerciale. Spetta quindi a tutti noi il più convinto impegno per tutelare il tessuto connettivo del commercio e dell’imprenditoria diffusa. Un antidoto esiste e il CNEL lo invoca spesso: è necessario dare un forte impulso alla crescita con nuovi investimenti in un quadro di più stretta coesione sociale dove tutti fanno la loro parte. In questo mondo in continua evoluzione lo sfruttamento da parte dell’uomo dell’Intelligenza Artificiale potrà dare risultati positivi anche per le piccole e medie aziende e non solo e unicamente a favore dei giganti del web”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta a margine dell’Assemblea nazionale di Confesercenti. (Vid/ Dire) 12:26 19-11-24