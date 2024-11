Narni (Tr). Trovato in possesso di mezzo chilo di hashish

Comando Provinciale di Terni – Narni (Tr), 19/11/2024 12:25

I Carabinieri della Stazione di Narni, in collaborazione con i colleghi della limitrofa Stazione di Narni Scalo, hanno tratto in arresto un 25enne, cittadino italiano di origini straniere, incensurato, residente a Spoleto, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, controllato e perquisito mentre transitava, alla guida della propria autovettura, lungo la Via Flaminia Ternana, è stato trovato in possesso di 446 grammi di hashish, contenuti in involucri sottovuoto e della somma in contanti di oltre 3.000,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto occultato in una borsa che aveva al seguito e sottoposto a sequestro.

Per l’uomo è così scattato l’arresto in flagranza e la collocazione ai domiciliari. Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/trovato-in-possesso-di-mezzo-chilo-di-hashish