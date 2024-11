Scuola. Le nuove sfide per gli studenti: digitale e IA

(DIRE) Roma, 19 Nov. – Il Moige, oggi dalle 9.30 alla Camera dei deputati, nell’aula dei Gruppi Parlamentari, incontra una delegazione di oltre 250 studenti di tutta Italia, per un confronto sulle sfide del digitale e dell’intelligenza artificiale. Giovani Ambasciatori in Parlamento: quali sono le sfide che ci pone oggi il mondo del digitale? Come cambieranno le società con il crescente uso dell’intelligenza artificiale? Quali sono le minacce che ne derivano? Come contrastare fenomeni quali il cyberbullismo e l’adescamento online? Il web per i giovani è un’opportunità o una minaccia? L’evento organizzato dal Moige – Movimento Italiano Genitori con il sostegno del Dipartimento per la trasformazione digitale, Enel Cuore Onlus e Google Italia, porterà presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari una delegazione di studenti per discutere tematiche cruciali su questioni legate a digital e intelligenza artificiale, in un confronto diretto con istituzioni e esperti.

Interverranno: le Parlamentari: Onorevole Elena Bonetti, Senatrice Lavinia Mennuni; Antonio Affinita, Direttore generale Moige; Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Enel e Consigliere di Enel Cuore; Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google Italia; Ivano Gabrielli, Direttore servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica Raffaele Barberio, giornalista, Giuseppe Lavenia, Presidente Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo; Tonino Cantelmi, Presidente dell’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale; Daniele Grassucci, Direttore e cofondatore di Skuola.net. A moderare il dibattito sarà Alessandro Greco. (Com/Red/Dire) 05:13 19-11-24