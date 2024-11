Svaligia il tabaccaio di Oltrisarco (Bz) e ruba decine di migliaia di euro in sigarette, denaro e “Gratta e Vinci”

Nella notte del 7 Ottobre scorso il negozio di tabacchi che si trova in via Santa Geltrude aveva subito il furto di un ingente quantitativo di sigarette, denaro e “Gratta e Vinci”.

Le successive indagini, effettuate dagli investigatori della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura con l’audizione di persone informate sui fatti e la visione delle telecamere di video-sorveglianza, hanno dapprima consentito di accertare l’identità dell’autore del furto nonostante lo stesso, nel momento in cui ha fatto intrusione nella tabaccheria, fosse completamente travisato.

Costui – identificato un cittadino tunisino di 39 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e regolare sul territorio nazionale – nel corso della mattinata di ieri è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, ad esito della quale è stata rinvenuta e sequestrata buona parte della refurtiva proveniente dal furto consumato, in particolare circa 100 pacchetti di sigarette e 200 biglietti della lotteria istantanea “Gratta e Vinci” ancora intatti.

Il tunisino (già arrestato lo scorso anno per analoghi reati commessi nelle tabaccherie del Quartiere Don Bosco e, per questo motivo, entrato nel novero dei sospettati anche per questo furto) qualche giorno dopo i fatti si era rivolto ad altre tabaccherie della Città con un pacco di tagliandi vincenti del “Gratta e Vinci” da mettere all’incasso, grazie ai quali ha ottenuto illecitamente circa 1.000 euro.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, In considerazione di quanto accaduto e di quanto riscontrato dalle attività investigative, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha disposto nei confronti del soggetto la revoca del Permesso di Soggiorno, ed ha emesso, a carico dello stesso, un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bolzano/articolo/1803673c522e94a40979024055