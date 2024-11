Veicolo contromano in autostrada A8 per 10 km. Un denunciato

Nella notte di Lunedì 18 Novembre la Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta, a seguito della segnalazione data dal Centro Operativo Autostradale di Milano, per un’autovettura che transitava contromano in autostrada A8.Le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, prontamente intervenute, hanno rintracciato e fermato in condizioni di sicurezza il veicolo, una Mercedes A200, alla barriera autostradale “Milano Nord” all’altezza del comune di Rho, riscontrando che aveva percorso circa 10 chilometri in contromano, fortunatamente senza cagionare incidenti.

Hanno quindi proceduto al controllo del conducente che ha da subito mostrato evidenti sintomi riconducibili allo stato di ebbrezza alcolica. A seguito del controllo documentale il medesimo è risultato essere un militare della Guardia di Finanza in servizio in provincia di Varese.

Sono stati eseguiti i previsti accertamenti con etilometro, che hanno evidenziato un tasso alcolico superiore di oltre tre volte al limite consentito.

Il militare è stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria milanese per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente immediato ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.

