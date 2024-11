Codice della Strada. Brunetta: Accolte le proposte del CNEL. Tra queste il DDL su alcolock

Il Presidente del CNEL in seguito all’approvazione del nuovo codice della strada

“L’approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada è motivo di orgoglio per il CNEL che ha visto inserire nel nuovo testo di legge tutte le sue proposte e osservazioni, in particolare, quella sull’alcolock. Il mio plauso va alla Consulta per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile del CNEL che ha svolto, fin dalla scorsa Consiliatura, un enorme lavoro e dato un contributo importante alla formulazione dell’articolato di legge.

Tra queste, sono di particolare importanza le norme per l’inserimento di una targa e l’obbligatorietà dell’assicurazione e del casco per i monopattini; le disposizioni che limitano la circolazione sulle strade extra-urbane e l’implementazione costante di campagne per la sensibilizzazione e la formazione dei giovani utenti della strada.

Grande soddisfazione, infine, per aver riproposto, nella diciannovesima legislatura, il DDL che rende obbligatorio l’installazione dell’alcolock, un dispositivo che blocca l’accensione del mezzo se si ha un tasso alcolemico fuori norma.

Il CNEL continuerà con coerenza a dare il proprio importante contributo alle iniziative per la riduzione degli incidenti stradali e alla sicurezza di tutti gli utenti delle strade, in particolare tra i giovani”. Lo ha dichiarato il presidente del CNEL Renato Brunetta a seguito dell’approvazione del nuovo Codice della Strada.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/4501/CODICE-STRADA-BRUNETTA-ACCOLTE-LE-PROPOSTE-DEL-CNEL-TRA-QUESTE-IL-DDL-SU-ALCOLOCK