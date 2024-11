Dal 15 Dicembre Lamezia Terme avrà più voli al giorno con Roma

Un aiuto agli studenti ed ai pendolari che proseguirà anche in futuro

Il Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato ieri via social l’incremento dei voli per la Calabria nel periodo natalizio. Una soluzione pensata per agevolare i tanti studenti e lavoratori che vivono fuori regione e che durante le feste si vogliono ricongiungere ai familiari.

Già da un po’ di anni si aveva sempre il problema della scarsità dei voli e dei prezzi troppo elevati così per evitare questi inconvenienti si è stipulato un accordo con il vettore Aeroitalia. Quindi dal 15 Dicembre, Lamezia Terme sarà collegata più volte al giorno con Roma.

E’ un’iniziativa che non si esaurirà solo nelle feste natalizie ma proseguirà anche durante l’anno.

I nuovi voli operati dalla compagnia aerea Aeroitalia avranno i seguenti orari

Tratta Lamezia Terme – Roma Fiumicino:

•⁠ ⁠4 collegamenti giornalieri nelle giornate di domenica, lunedì, giovedì e venerdì, con i seguenti orari: 7.20, 11.10, 15, 18.50.

•⁠ ⁠3 collegamenti giornalieri nelle giornate di martedì e mercoledì, con i seguenti orari: 7.20, 14.30, 18.30.

•⁠ ⁠2 collegamenti giornalieri nella giornata di sabato, con i seguenti orari: 7.20, 18.30.

Bart. Zag.