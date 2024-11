La Redel Viola vince anche il derby col Catanzaro: 82-90

Decima vittoria consecutiva della Viola Redel Reggio Calabria, questa sera in campo a Catanzaro. I neroarancio hanno dimostrato di essere la prima della classe nel girone meridionale di Serie B Interregionale.

Una partita molto combattuta che inizialmente sembrava essere facile appannaggio dei padroni di casa che nel solo primo quarto andavano in vantaggio di oltre 20 punti.

Ma gli uomini di coach Cadeo non si demoralizzano e con l’aiuto della solita difesa aggressiva sia a zona che a uomo dimezzano lo svantaggio rosicchiando punto dopo punto sorretti dalle triple di Fernandez (15pt).

L’allungo decisivo nell’ultimo parziale in cui uno scatenato Ani autore di oltre 30 punti mette a segno diversi canestri dalla lunga e prende un vantaggio che consentirà alla Viola di gestire gli avversari sino alla fin della partita.

Catanzaro tenta il tutto per tutto ma Crapanzano e compagni non riescono nell’impresa di fermare la capolista. Determinate sia in attacco che in difesa la prova del centro della Redel Cessel.

Adesso si aspetta la decisione del giudice sportivo dopo il ricorso fatto dalla Viola per le dure sanzioni ricevute a causa del dopo la partita contro il Messina al PalaCalafiore

tabellini in aggiornamento

Fabrizio Pace