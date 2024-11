Tirana. Il Sottosegretario Tripodi partecipa alla riunione dei Ministri degli Esteri dell’Iniziativa Centro Europea-InCE

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha partecipato oggi a Tirana alla riunione dei Ministri degli Esteri dell’Iniziativa Centro Europea (InCE), su delega del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, On. Antonio Tajani. In agenda, il rafforzamento dell’Organizzazione, la cooperazione regionale, il processo di integrazione europea e il sostegno all’Ucraina.

Nel corso del suo intervento, il Sottosegretario ha evidenziato l’importante ruolo che da oltre 30 anni svolge il Forum intergovernativo a favore della cooperazione regionale e l’impegno con cui l’Italia accompagna questo processo, anche grazie al finanziamento in favore del Fondo InCE presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Un importante contributo, al quale si devono i significativi progetti dell’anno in corso, indirizzati all’imprenditoria giovanile nei Balcani occidentali, alle PMI in Moldova e alla mobilità in Ucraina.

Il Sottosegretario ha rimarcato la ferma condanna dell’aggressione russa e il prioritario sostegno dell’Italia all’Ucraina, che proseguirà anche con la Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina che si terrà a Roma a luglio 2025. Ringraziando la presidenza albanese per l’eccellente lavoro svolto, Tripodi ha concluso augurando buon lavoro alla Serbia per la prossima presidenza ed espresso viva soddisfazione per la nomina di Franco Dal Mas a nuovo Segretario Generale dell’InCE, che subentrerà dal 1 Gennaio 2025 a Roberto Antonione.

