Sottoscritto accordo CNEL-Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento

“L’intesa sigliata oggi con l’Agenzia del Lavoro di Trento – ha dichiarato il presidente del CNEL Renato Brunetta – ci permette di rafforzare ed estendere l’azione del CNEL anche sul piano locale, ampliando ulteriormente il patrimonio informativo contenuto nell’Archivio Nazionale dei Contratti con la contrattazione di secondo livello. Il CNEL è organo costituzionale di supporto non solo a Parlamento e Governo ma anche a Regioni e Province Autonome, un livello di governance fondamentale per tanti ambiti dell’agire pubblico, come le politiche per il lavoro, la formazione, l’inclusione sociale. Tutti ambiti su cui avviamo oggi un’importante collaborazione, con una realtà che rappresenta un’eccellenza nel panorama dei servizi pubblici”. “La firma dell’accordo con il CNEL – ha dichiarato il presidente della Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento Riccardo Salomone – rappresenta un passo fondamentale per consolidare la nostra rete di collaborazione istituzionale a livello nazionale, in particolare arricchendo l’osservatorio dell’Ufficio Studi con il patrimonio informativo dell’Archivio del CNEL sui contratti collettivi nazionali. L’Agenzia del Lavoro rinnova così la sua quarantennale vocazione sperimentale e le possibilità di presidiare con efficacia servizi e politiche del lavoro a livello locale”. L’Accordo è stato firmato a margine dell’evento di presentazione del 39° Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento, che si è svolto oggi presso la Sala Gerola del Castello del Buonconsiglio (TN).