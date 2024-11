Trasporti, Potenti (Lega): Felice per risorse a scuola inagibile di Montecatini Val di Cecina

“Non posso che esprimere la mia felicità per la notizia della firma del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che dispone la destinazione delle risorse di cui al ‘Fondo infrastrutture’ già costituito con legge di bilancio 2023.

Contributi significativi per i nostri territori, e fra tutti la mia indicazione di 330 Mila euro per una scuola inagibile, quella di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa che, grazie a queste risorse potrà essere ristrutturata togliendo dei ragazzi dai container sino ad ora utilizzati per la didattica.

Saluto con soddisfazione anche la destinazione di 20 mila euro di contributo per la realizzazione di interventi e iniziative per la “memoria accessibile”, all’interno dell’organizzazione dell’Ottantesimo anniversario nazifascista nel comune di Guardistallo e i 450 mila euro per il completamento dei lavori dello stadio comunale del comune di Montecatini Terme.

Ringrazio il Ministro Salvini per l’attenzione riservata dal MiT al nostro territorio”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro dell’VIII Commissione a Palazzo Madama.

comunicato stampa