Il Ministro Tajani alla 41° Assemblea annuale dell’ANCI: “Tra Farnesina e Comuni d’Italia una alleanza strategica”

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, è a Torino per partecipare alla 41° Assemblea Annuale dell’Anci.

“Gli enti territoriali sono attori fondamentali per la crescita del nostro Paese e sono al centro della strategia della Diplomazia della crescita” ha sottolineato il Ministro, aggiungendo che “le imprese e i territori sono i migliori custodi delle eccellenze del saper fare italiano, che unisce tradizione e innovazione”.

Nel congratularsi con il nuovo Presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, Il Vice Presidente ha ribadito “l’importanza della piena collaborazione tra Amministrazioni centrali e locali, soprattutto alla luce delle sfide attuali nazionali ed internazionali per l’Italia. Fra Ministero degli Esteri e Comuni d’Italia dobbiamo consolidare una alleanza strategica”.

Il MAECI lavora per promuovere l’export e l’internazionalizzazione dei territori assieme a tutta la squadra dell’internazionalizzazione (ICE, CDP, SACE, SIMEST). Inoltre, nella cornice della Legge 131/2003, il Ministero sostiene e favorisce la proiezione internazionale degli Enti territoriali italiani promuovendone gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e il benessere per le famiglie e le imprese.

Nell’ambito del progetto del “Turismo delle radici”, il MAECI ha selezionato oltre 800 Comuni con popolazione inferiore a 6.000 abitanti che beneficeranno di contributi per la realizzazione di attività culturali e di promozione del territorio. Inoltre, il mese scorso a Pescara è stato firmato un protocollo di intesa tra il MAECI e l’ANCI, che mira a proseguire nell’azione in favore del Turismo delle Radici per valorizzare ulteriormente strumenti e competenze dei Comuni.

