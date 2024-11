La Metrocity fa il pieno anche ad ANCI Off, tanti amministratori allo stand di Torino in occasione dell’Assemblea Nazionale di ANCI

Domani la conferenza dal titolo “Il turismo della tradizione e dell’innovazione” alla quale prenderà parte il consigliere metropolitano delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio



La Città Metropolitana di Reggio Calabria catalizza l’attenzione di numerosi visitatori anche ad “Anci Off”, uno degli eventi collaterali alla 41° assemblea nazionale dei Comuni italiani in corso a Torino. Lo stand di Palazzo Alvaro, infatti, sta suscitando grande interesse in quanti, fino al 24 novembre, prenderanno parte alla manifestazione di via Roma e Piazza Castello nel capoluogo piemontese.

Anche in questa occasione, dunque, si sono messe in mostra le bellezze e le peculiarità del territorio e dei Comuni che fanno parte del comprensorio metropolitano. Il clou della kermesse sarà domani, quando Reggio Calabria sarà protagonista della conferenza dal titolo “Il turismo della tradizione e dell’innovazione” alla quale prenderà parte il consigliere metropolitano delegato al Turismo, Giuseppe Ranuccio.

Ma sono tantissimi gli amministratori ed i sindaci dell’area metropolitana presenti all’evento torinese. Insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà, per Palazzo Alvaro, infatti, sono presenti, fra gli altri, il vicesindaco Carmelo Versace, i delegati Domenico Mantegna e Michele Conia ed il consigliere metropolitano Domenico Romeo, anche nella qualità di sindaci dei rispettivi municipi.

La circostanza risulta, quindi, estremamente fondamentale per continuare a promuovere l’immagine della comunità metropolitana reggina nel suo complesso.

“In questa maniera – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – trovano ulteriore riscontro le politiche di marketing territoriale volte al rilancio turistico, sociale, culturale ed economico di un territorio, quello reggino, ricco di bellezze naturalistiche e peculiarità enogastronomiche in grado di superare le classiche barriere del turismo tradizionale e far vivere, a visitatori e viaggiatori, un vero e proprio soggiorno esperienziale”.

Nel corso delle varie attività promosse a Torino dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria saranno illustrati i nuovi approcci strategici per la promozione e la valorizzazione territoriale programmati dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà. Le strategie, in maniera più compiuta, verranno espresse anche attraverso un excursus delle bellezze e del caratteristico patrimonio dell’area metropolitana reggina.

comunicato stampa