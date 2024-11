Salvini: Lega per togliere limiti di mandato ai governatori

(DIRE) Torino, 22 Nov. – “Io sono stato sostenitore del terzo mandato per i sindaci perché se uno è bravo è giusto che i cittadini possano continuare a sceglierlo e non eliminarlo”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’assemblea nazionale Anci di Torino. “Questo vale per me per i governatori e per tutte le cariche elettive, spero per i presidenti di provincia, perché per me, per la Lega è fondamentale reintrodurre le province elette direttamente dai cittadini con poteri e personale, perché altrimenti le scuole e le strade non hanno la cura che meritano.

E quindi io sono favorevole che i cittadini possano sceglierlo”, prosegue Salvini, “non c’è nessun limite di mandato per i parlamentari, per i senatori, per i ministri, non si capisce perché dovrebbe esserci perché un sindaco o un governatore dovrebbe avere questo limite. A pensarla così temo che sia solo la Lega. Io posso continuare a essere convinto di questo, se in Parlamento gli altri votano contro ne prendo atto, vado avanti”, conclude il vicepremier. (Luv/ Dire) 11:20 22-11-24