Sanità. AI in medicina dello sport, convegno Fism a Torino

(DIRE) Torino, 22 Nov. – L’IA e il suo impatto nella medicina specie quella sportiva, è al centro del convegno annuale della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, fissata per domani, sabato 23 novembre alle 9.30, a Torino all’Istituto delle Riabilitazioni Riba. Qui esperti di Ortopedia, Chirurgia e Riabilitazione discuteranno appunto di intelligenza artificiale nella Medicina dello Sport: uso attuale e prospettive. L’evento è patrocinato dalla Fism e realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Torino e Irr. Tra i partecipanti ci sarà Ugo Riba, fondatore e presidente di Cidumu, che racconterà la propria esperienza in materia di Ia applicata alle metodiche diagnostiche, evidenziando i pro e i contro riscontrati in questi anni di sperimentazione e avvicinamento a questa tecnologia.

Lo Specialista in medicina fisica e riabilitativa e direttore sanitario dell’Istituto Irr Dr. Luigi Molino e il Prof. Giuseppe Massazza, professore ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università degli Studi di Torino, parleranno dell’applicazione dell’Intelligenza artificiale alla Riabilitazione fisica e motoria del paziente. Durante l’incontro interverranno anche Enrico Frascari, Technology Innovation Ambassador che dal 2006 collabora con il Prof. Massazza in ambito di tecnologie avanzate e il Prof. Davide Croce, Professore aggregato di Ingegneria Gestionale, Direttore del Centro di Ricerca sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale, presso l’Università Carlo Cattaneo – Liuc.

In conclusione, invece, il Prof. Fabio Pigozzi, presidente della Federazione internazionale di Medicina dello Sport e prorettore vicario dell’Università degli Studi “Foro Italico”, esplicherà le prospettive e le applicazioni future dell’intelligenza artificiale nella Medicina dello Sport. “Seppur la competenza del medico rimanga fondamentale, l’intelligenza artificiale rappresenta senza dubbio il futuro della Medicina e, in nome del progresso e del benessere dei nostri pazienti, abbiamo il dovere di indagarla a fondo e padroneggiarla affinché abbia un impatto positivo sulle nostre vite”, commenta Riba. La sua implementazione, infatti, “offre numerose applicazioni e molteplici vantaggi sia dal punto di vista prettamente medico, sia per quanto riguarda l’offerta di un’esperienza ambulatoriale d’eccellenza”. L’evento è aperto al pubblico. Per iscriversi e per informazioni: www.irriba.it. (Red/ Dire) 03:14 22-11-24