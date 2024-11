Sanità. Schillaci: in legge bilancio 21 mln per ricerca nuovi antibiotici

(DIRE) Roma, 22 Nov. – “L’Italia ha un Servizio sanitario nazionale che gli altri Paesi ci invidiano, ma siamo agli ultimi posti nella lotta all’antibiotico resistenza. E’ importante ricordare a tutti che gli antibiotici vanno presi quando è necessario, sempre sotto una stretta guida medica”.

Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo a UnoMattina su Rai 1. “Non si possono prendere gli antibiotici solamente per un raffreddore o un mal di gola: questo provoca un danno- puntualizza Schillaci- Gli antibiotici utilizzati in maniera non adeguata causano poi una resistenza e quindi alcune malattie che possono essere curate come la polmonite diventano più difficili da affrontare.

Ci vuole responsabilità da parte di tutti nell’uso degli antibiotici”. “Ci stiamo impegnando su questo tema. Vorrei ricordare che sono stati messi 21 milioni sulla legge di bilancio per favorire ricerca di nuovi antibiotici per sconfiggere batteri ormai reistenti ai tradizionali antibiotici, ma ci vuole impegno di tutti, è una battaglia fa fare insieme: gli antibiotici vanno presi solo quando è necessario, non bisogna mai usare il fai-da-te in questo campo così delicato”, conclude Schillaci. (Sal/ Dire) 08:52 22-11-24