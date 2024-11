Reggio BIC conquista una vittoria fondamentale contro Firenze!

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic si aggiudica una partita cruciale contro le Volpi Rosse Firenze, con un punteggio finale di 69-62. Una prestazione corale e determinata ha permesso ai reggini di ottenere due punti preziosissimi in ottica Coppa Italia.

Primo Quarto: La partita inizia con un sostanziale equilibrio tra le due squadre. La Reggio Bic, guidata da un ispirato Pimkorn, autore di una bomba iniziale, prende il controllo del gioco. L’ottima difesa bianco amaranto permette di recuperare numerosi palloni e di allungare sul +5, costringendo il coach dei toscani al timeout.

Al rientro, Firenze tenta di accorciare le distanze con una tripla, ma la Reggio Bic mantiene alta la concentrazione. Un contropiede vincente con canestro e fallo su Pimkorn, che realizza anche il tiro libero aggiuntivo, consolida il vantaggio reggino. Il primo quarto si chiude 19-11, con un’altra tripla di Pimkorn che porta la Reggio Bic a +8.

Secondo Quarto: Il secondo periodo vede le due squadre affrontarsi a viso aperto, in un continuo botta e risposta. La Reggio Bic mantiene il vantaggio grazie ad una difesa asfissiante e alle triple di Pimkorn. Firenze fatica a trovare la via del canestro, mentre i reggini allungano fino a +11.

Il secondo quarto termina 34-21 per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Terzo Quarto: Come prevedibile, Firenze rientra in campo con grinta, cercando di ridurre lo svantaggio.

La Reggio Bic, pur subendo la pressione degli avversari, riesce a contenere il ritorno delle Volpi Rosse, che non vanno oltre il -6. Complice la stanchezza e qualche errore di troppo al tiro, i reggini non riescono a incrementare il vantaggio. Il terzo quarto si conclude 48-41 per i padroni di casa.

Quarto Quarto: Nell’ultimo periodo, la Reggio Bic tenta la fuga. Il duo brasiliano trascina la squadra con canestri, falli subiti e contropiedi, portando il vantaggio a +10. Firenze però non molla e si riporta a -5.

Nonostante qualche fischio arbitrale dubbio, i ragazzi di coach Cugliandro mantengono il controllo del gioco. A due minuti dal termine, Firenze accorcia ulteriormente le distanze (-7), ma la Reggio Bic reagisce con un contropiede finalizzato da Blomquist, che subisce fallo e realizza il canestro, portando i suoi a +9. Firenze tenta un ultimo assalto, ma i reggini amministra il vantaggio e chiude la gara 69-62.

Una vittoria importante per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che dimostra grande carattere e coesione. I due punti conquistati rappresentano un passo significativo verso la qualificazione alla Coppa Italia.

Tabellini:

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 24, Likic, Carvalho 9, Ivanov, Blomquist 4, Clemente 19, D’Anna 1, De Horta, Sripirom 12, Messina. Coach: Cugliandro

Volpi Rosse Firenze: Rukavisnikovs 4, Cujedid 2, Anderson 9, Canella, Ditsis 7, Da Silva 24, Billi, Innocenti 14, Marotta 2. Coach: Favano

Parziali: 19-11, 15-12, 14-18, 21-21

Arbitri: Barbagallo e Guerrini