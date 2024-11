Hong Kong, Cina – Amsterdam (NED) esce vittoriosa, sconfiggendo Parigi (FRA) 22 a 20 in una sfida emozionante e aggiudicandosi la finale del FIBA ​​3×3 World Tour Hong Kong 2024 il 24 novembre.

La squadra olandese ha dovuto affrontare le avversità all’inizio della fase a gironi per dare vita a una serie storica, sconfiggendo i due volte campioni in carica dell’Ub Huishan NE nei quarti di finale prima di battere il Raudondvaris Hoptrans in semifinale e aggiudicarsi un posto in finale.

Si sarebbero scontrati con Parigi, che era stata implacabile per tutto il torneo, alimentandosi di un grande slancio in arrivo in questo evento e facendo una lunga corsa nella competizione. L’ultima volta che hanno sconfitto Riffa è stata in semifinale per prenotare la resa dei conti finale ad alto numero di ottani contro Amsterdam.

Sarebbe stata una ripetizione della partita per la medaglia d’oro delle Olimpiadi estive di Parigi 2024 che ha visto i Paesi Bassi affrontare la Francia. In quella iterazione, sono stati gli olandesi a ottenere una vittoria storica ai supplementari grazie al talismano Worthy de Jong.

Il MVP della stagione regolare Worthy, che era stato in prima linea nell’attacco olandese per tutto il torneo, ha fatto partire subito le cose per la sua squadra, ma il fluido Paris ha tagliato la sua avversaria per assicurarsi i primi punti. Anche Franck Seguela e Paul Djoko hanno aperto le marcature da lontano, dando ai francesi un vantaggio iniziale di 4 punti.

Gli olandesi hanno continuato a combattere, combattendo contro Parigi con la fisicità e marcando la loro presenza nell’area con un’abile strategia di gioco. Slagter e Driessen hanno tenuto in moto l’attacco mentre Alberts e Worthy hanno fatto delle giocate difensive fondamentali per rientrare in partita.

Parigi e Amsterdam si sono scambiate canestri nella seconda metà della partita, una somiglianza con il loro epico scontro nella loro partita per la medaglia d’oro olimpica a Parigi. I punteggi erano in parità a 15 a testa con poco più di 3 minuti alla fine.

Il finale si è rivelato una raffica con entrambe le squadre che hanno giocato colpo su colpo, ma Paris ha piazzato il colpo più pesante. Worthy ha segnato un due per rispondere all’assalto francese, lasciando il punteggio a 19 – 17 per Paris.

Amsterdam avrebbe continuato a combattere, pareggiando la partita a 19 a testa. Franck Seguela apparentemente ha ottenuto il tiro vincente, ma i due sarebbero stati sfidati e considerati un tiro da un punto. Worthy avrebbe pareggiato la partita alla fine per portare la partita ai supplementari.

Le somiglianze con il loro scontro olimpico si sarebbero ripetute, poiché sarebbe stato Worthy de Jong a realizzare i due importantissimi gol per consegnare ad Amsterdam l’ambito titolo della fase finale, concludendo un anno magico per gli olandesi.

Worthy de Jong è stato al centro del successo olandese per tutta la stagione e ha portato la sua abilità ancora una volta a Hong Kong. Difesa astuta, giocate critiche e un’alta percentuale di punti segnati lo hanno contraddistinto. Ha concluso con 39 punti e un valore giocatore più alto del torneo di 53,1. Avrebbe concluso una stagione storica con l’MVP delle finali a Hong Kong.

Nelle gare individuali, Jonas Foerts (Riffa, BRN) ha vinto lo Shoot-Out Contest mentre Piotr “Grabo” Grabowski ha vinto il Maurice Lacroix Dunk Contest.

CLASSIFICA

1. Amsterdam (Paesi Bassi)

2. Parigi (FRA)

3. Riffa (BRN)

4. Raudondvaris Hoptrans (LTU)

5. Princeton (Stati Uniti)

6. Ub Huishan NE (SRB)

7. Forza Meta Partigiana (SRB)

8. Miami (Stati Uniti)

9. Losanna (SVI)

10. Liman (SRB)

11. Energia MMC di Ulaanbaatar (MGL)

12. Vienna (Austria)

13. Kandava Turiba (Latvia)

14. Hong Kong (HKG)

