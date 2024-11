Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Comitato 10 Febbraio chiede di ricordare Norma Cossetto e le altre donne stuprate e infoibate

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che sarà celebrata domani, lunedì 25 novembre, il Comitato 10 Febbraio invita a ricordare Norma Cossetto e le altre donne che subirono violenza e furono infoibate dai partigiani comunisti slavi.

“Sono trascorsi 81 anni dal sacrificio di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile – esordisce Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – giovane studentessa istriana sequestrata, torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943.

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – conclude Olmi – invitiamo tutti a ricordare Norma e le altre migliaia di donne che furono violentate e trovarono un’orrenda morte in fondo a una foiba.”

comunicato stampa