Russell trionfa a Las Vegas ma Verstappen su red Bull è Campione del Mondo

George Russell ha dominato il Gran Premio di Las Vegas, conquistando la vittoria dalla pole position e regalando una doppietta alla Mercedes. Lewis Hamilton, con una rimonta spettacolare dalla quinta fila, ha completato il podio della scuderia tedesca.

Nonostante la delusione per non aver centrato la vittoria, Max Verstappen su Red Bull ha festeggiato il suo quarto titolo mondiale di Formula 1, chiudendo la gara in quinta posizione, alle spalle delle due Ferrari. Carlos Sainz ha ottenuto il terzo posto, mentre Charles Leclerc ha tagliato il traguardo quarto.

La gara è stata caratterizzata da una serie di sorpassi e duelli avvincenti, in particolare tra le Ferrari e le Red Bull. Leclerc, dopo un ottimo inizio, è stato superato da Sainz e Verstappen, mentre Hamilton ha messo in atto una rimonta furiosa negli ultimi giri.

