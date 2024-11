25 Novembre. Valditara: educazione al rispetto donna obbiettivo apprendimento obbligatorio

(DIRE) Roma, 25 Nov. – “Sicurezza, libertà, dignità per ogni donna: questo è il nostro impegno. Femminicidi, violenze sessuali, morali, discriminazioni: vanno combattute in modo deciso ed unanime. Sono l’espressione di una cultura maschilista inaccettabile”. E’ il videomessaggio che il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara per il 25 novembre. “La battaglia contro la violenza sulle donne inizia dalla scuola- continua il ministro- dobbiamo diffondere la cultura del rispetto e per questo abbiamo introdotto tra gli obiettivi di approendimento, obbligatorio e curriculare, l’educazione al rispetto verso la donna ed è la prima volta”. Valditara conclude rivolgendosi alle ragazze: “Non abbiate timore di denunciare ogni violenza e ogni bullismo che offenda la vostra sicurezza, libertà e dignità: la scuola sarà sempre con voi”. (Sim/ Dire) 09:42 25-11-24