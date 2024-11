Ancona. In casa nascondeva droga e materiale per il confezionamento: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti sono intervenuti in via Fabriano dove veniva richiesto l’intervento della Polizia da parte di una donna che riferiva di essere stata aggredita dal fidanzato, italiano di circa 30 anni con numerosi precedenti. Una volta raggiunta l’abitazione la donna si allontanava e abbandonava l’appartamento ed i poliziotti procedevano al controllo dell’uomo.

Durante il controllo all’interno dell’appartamento veniva rinvenuta una quantità di sostanza stupefacente e pertanto decidevano di procedere a perquisizione domiciliare. Nel corso della quale veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente del tipo hashish, divisa in più dosi, per un totale di 170 gr e cocaina (gr 2) nonché bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. Durante i controlli dei poliziotti l’uomo assumeva un atteggiamento aggressivo opponendo resistenza agli operatori di polizia, tentando di aggredirli con un manico di scopa.

Per tale motivo è stato tratto in arresto per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a p.u. L’uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida su disposizione dell’A.G.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ancona/articolo/26196744302fceebf712065074