Al via forum ministeriale del Piano d’azione italo-tedesco

Al via la missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Berlino, per il primo Forum ministeriale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero Federale tedesco per l’Economia e la Protezione del Clima, previsto dal Piano di Azione italo-tedesco siglato a novembre 2023 dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

In questo contesto, il ministro Urso ha avuto un incontro bilaterale con il Vicecancelliere e Ministro dell’Economia e dell’Azione Climatica della Germania, Robert Habeck. Al centro del confronto la competitività dell’industria europea, anche alla luce delle indicazioni del Rapporto Draghi, i non-paper promossi dall’Italia su automotive e siderurgia, la cooperazione in ambito spaziale e la semplificazione dei processi normativi in sede europea.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/italia-germania-urso-vede-habeck-berlino