MO. Gaza, Tajani: da Brindisi e Ravenna partono tonnellate aiuti

(DIRE) Fiuggi, 25 Nov. – “Nei prossimi giorni partirà una nave da Brindisi e un aereo da Ravenna con altre tonnellate di aiuti e 15 tir che abbiamo donato al Programma alimentare mondiale, che distribuiranno gli aiuti e che resteranno all’interno della Striscia per continuare a distribuire gli aiuti italiani e non solo”. Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, intervenendo ai Rome Med Dialogues 2024.

Un intervento umanitario, continua Tajani, che rientra nell’iniziativa Food for Gaza, e che fa parte degli appelli per la pace in Medio oriente: “Cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi, garantendo pieno accesso agli aiuti umanitari per porre fine alle sofferenze di una popolazione che subisce la follia terrorista di Hamas” dice Tajani, ricordando che i Med Dialogues sono “organizzati in parallelo al G7 Esteri di Anagni-Fiuggi”, che sarà occasione per “coordinarci anche sulla delicata questione della Corte penale internazionale”.

“L’Italia- afferma Tajani al riguardo- riconosce e sostiene la Corte, ma deve avere una visione giuridica e non politica. L’obiettivo deve essere rilanciare il dialogo verso una soluzione ‘due popoli, due Stati'”. (Alf/Dire) 11:17 25-11-24