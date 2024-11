Università. La Russa: destra non ha mai impedito a sinistra di manifestare

(DIRE) Milano, 25 Nov. – “C’è mai stata manifestazione di sinistra impedita da quello di destra? Nella storia repubblicana no. Non c’è alcun caso ma di segno opposto sì. Questo dovrebbe essere un punto condiviso da tutti”. Ad affermarlo il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato nel corso di Direzione Nord alla Triennale di Milano. La Russa commenta così le tensioni accadute all’Università La Sapienza di Roma. Come osserva La Russa “non c’è stato nessuno scontro tra quelli di destra e quelli di sinistra”, piuttosto “c’è stata una manifestazione indetta da quelli di destra per spiegare i loro temi, mentre c’erano quelli di sinistra che non la volevano, e la polizia non li ha fatti venire in contatto. Insomma, c’era chi voleva liberamente parlare e chi voleva impedire che i primi parlassero”.

Ad ogni modo, per il presidente del Senato c’è un rischio, ossia quello che ciò possa portare a episodi di violenza isolati, magari tra ‘opposti estremismi’, anche se il clima non è certo quello di 50 anni fa. Insomma, “è vero che si tratta di una scimmiottatura, è vero che- precisa- le condizioni di quello che avvenne negli anni ’70 e inizio ’80 appaiono irripetibili, ma non c’è bisogno di arrivare a quegli eccessi per potere immaginare che questa deriva possa farci piombare in quel clima”, quindi “faccio un appello a tutte le forze politiche, a tutte le le testate giornalistiche, di non sottovalutare e di guardare con verità a quello che succede”, senza offrire “alibi o giustificazioni”. (Nim/ Dire) 11:42 25-11-24