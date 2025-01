A Bruno Vespa il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù 2025

A Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e scrittore di grande prestigio, è stato conferito il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù 2025 nell’ambito della terza edizione del prestigioso evento, dedicato alle eccellenze che hanno segnato la storia e l’evoluzione della televisione italiana.

Il riconoscimento è stato consegnato dal giornalista e organizzatore di eventi Fabrizio Pacifici e dal segretario dell’Assemblea Capitolina Fabrizio Santori. La scelta di premiare Bruno Vespa nasce dalla volontà di celebrare una figura simbolo della comunicazione italiana, che con professionalità, autorevolezza e una capacità narrativa unica ha contribuito, attraverso programmi storici come Porta a Porta, a definire il panorama del giornalismo e del dibattito pubblico nel nostro Paese.

“Premiare Bruno Vespa significa riconoscere il ruolo fondamentale che la televisione italiana ha avuto e continua ad avere nella costruzione del nostro tessuto culturale e democratico,” hanno dichiarato Pacifici e Santori. “Vespa rappresenta non solo la memoria storica del nostro giornalismo, ma anche la capacità di adattarsi alle trasformazioni della comunicazione con una visione moderna e inclusiva.

La sua carriera è un esempio di dedizione e altissimo livello professionale, capace di raccontare il Paese con equilibrio e profondità.”

La terza edizione del Premio Antenna d’Oro per la Tivvù si conferma, ancora una volta, come un appuntamento imprescindibile per onorare i protagonisti che rendono la televisione italiana un pilastro della nostra società, sottolineando il valore del prodotto di qualità e la sua rilevanza per la crescita sociale, culturale ed economica del Paese.

Fabrizio Santori e Fabrizio Pacifici, ideatori e organizzatori del premio, hanno voluto ribadire l’importanza di celebrare personalità che, come Bruno Vespa, incarnano l’eccellenza, l’innovazione e la tradizione, rafforzando l’identità e il prestigio della televisione italiana.

comunicato stampa