Futura che show: 7-1 al PalAttinà. Giallo-Blu secondi in classifica

Futura-Tombesi: 7-1 (Falcone 2, Pizetta, Pedotti, Honorio, Scopelliti, Giardiniere)

Lazzaro (RC) – La Polisportiva Futura travolge la Tombesi Ortona con un perentorio 7-1. Seppur tra mille peripezie e tantissime assenze, inclusa quella del portiere Paolo Parisi, i giallo-blu stravincono. Al Palattinà va in scena un monologo gialloblù. I padroni di casa, motivati e determinati, schiacciano l’ultim Seppur tra mille peripezie e tantissime assenze, inclusa quella del portiere Paolo Parisi, i giallo-blu stravincono a in classifica con una prestazione superlativa. Onore ai giovani dell’Ortona che, in mezzo a nuovi cambiamenti con zero punti in classifica non hanno mai mollato trovando un gol con Mendez Fernandez sul risultato di 6 a 0 per i locali.

Parte forte la Polisportiva Futura, che nei primi 5 e mezzo minuti mette a segno ben 3 reti. Apre le danze Andrea Falcone, autore di una doppietta e tra i migliori in campo. Bello il secondo gol: banda devastante di Eriel Pizetta con un palo- rete da urlo. A segno anche il veterano Giò Pedotti, al suo terzo ritorno al Palattinà, acclamato dal pubblico e protagonista delle grafiche “led” dell’impianto di Lazzaro. L’assist è di Humberto Honorio.

Quarto e quinto gol arrivano sul finale di primo tempo: ancora Falcone per il poker(sempre assist di Honorio) ed un volitivo Humberto Honorio per la cinquina. Il gol di Honorio arriva dall’assist di Tonino Martino.

In porta, infatti, da inizio gara, ci sarà l’allenatore-giocatore, Tonino Martino(in sinergia con Honorio), subito presente ed affidabile tra i pali. Nella ripresa, la Polisportiva Futura gestisce il vantaggio e arrotonda il punteggio, portando a casa una vittoria netta e convincente. Musumeci colpirà un palo. Il sesto gol passa dai piedi di Peppe Scopelliti. La gioia del gol è anche per il sempre presente Mario Giardiniere che chiuderà i conti a sette minuti dalla fine.

