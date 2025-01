Reggio Calabria. Inaugurazione scacchiere in pietra donate dal Rotary

La cerimonia si terrà sabato 25 Gennaio alle ore 11, presso la Pineta Zerbi (vicino al Museo dello Strumento Musicale) alla presenza delle autorità cittadine e rotariane. Si tratta di un inedito elemento di arredo urbano consistente in due scacchiere regolamentari in pietra di Lazzaro, con annessi sedili.

Con questa realizzazione il R.C. Reggio Calabria Nord, in collaborazione con il R.C. Reggio Calabria, il R.C. Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e con il supporto del Distretto Rotary 2102 Calabria, ha inteso contribuire all’abbellimento di una zona centrale della nostra città oggetto di recenti interventi di recupero ed ammodernamento, favorendo nel contempo il gioco degli scacchi all’aperto, come avviene in moltissime città europee.

Per l’occasione l’Associazione scacchistica “Ezio Sgrò” ha organizzato lo svolgimento di un mini-torneo dimostrativo. Le scacchiere sono state realizzate nell’anno di presidenza del dott. Paolo Chirico e finalmente, sabato saranno collocate nell’area scelta.

comunicato stampa