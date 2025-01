Nella mattinata odierna, il Ministero del Turismo ha ricevuto il segretario generale di AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane Loredana Sarti che, in rappresentanza del presidente Maurizio Danese, ha siglato il “Patto per il Turismo”.

Si arricchisce, dunque, l’elenco dei firmatari del documento che, presentato al termine della seconda edizione del Forum Internazionale del Turismo, traccia un percorso comune di azioni condivise volte ad accelerare il piano di crescita dell’industria turistica italiana.

Un’ulteriore attestazione di stima per il lavoro svolto dal ministro del Turismo Daniela Santanchè e dal dicastero per supportare la crescita e lo sviluppo di un comparto strategico per il benessere socioeconomico nazionale.

fonte: https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-ministero-riceve-aefi-per-firma-patto-per-il-settore/