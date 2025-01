Arrestato irregolare che spacciava hashish nascondendosi all’interno delle cucine popolari ed un altro irregolare che attendeva i clienti sotto i portici ad Abano Terme

Arrestato ad Abano Terme un italiano per spaccio di cocaina e detenzione ai fini di spaccio di oltre 100 pastiglie di ecstasy e anfetamine

Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio effettuati dalle pattuglie della Questura di Padova e finalizzati a contrastare il fenomeno della criminalità con particolare riferimento alla zona della Stazione Ferroviaria e di via Tommaseo, in questi giorni, le pattuglie della Squadra Mobile hanno proceduto, proprio in via Tommaseo, all’arresto di due cittadini stranieri, rispettivamente un marocchino irregolare ed un cittadino nigeriano irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato. Ad Abano Terme gli agenti hanno arrestato un italiano di 50 anni, disoccupato che ha spacciato cocaina e deteneva pastiglie di ecstasy e anfetamine.

Nella giornata di venerdì 24 gennaio, poco prima delle ore 12, mentre si nascondeva all’interno delle cucine popolari di via Tommaseo, sperando di riuscire a sfuggire ai controlli quotidiani della Polizia confondendosi tra chi ogni giorno fruisce dei pasti di quella struttura, un cittadino marocchino di 45 anni è stato arrestato per spaccio di droga da una pattuglia della Squadra Mobile.

Gli agenti, che costantemente operano sul territorio per contrastare lo spaccio in città, hanno notato il magrebino sostare a lungo all’interno dell’androne delle cucine senza mai mettersi in fila con gli altri avventori per ricevere il pasto. Sembrava attendere qualcuno, ed in effetti ogni qual volta qualcuno tra le decine di giovani che tutte le mattine percorrono quella via gli faceva un cenno con la mano lui usciva ed i due si allontanavano per pochi minuti verso piazzale stazione. Subito dopo il marocchino tornava da solo all’interno dei locali delle cucine.

Per poter intervenire gli agenti hanno dovuto dividersi e richiedere il supporto di altro personale, così da disporsi lungo tutte le possibili via di fuga in modo da operare in sicurezza, senza creare pericoli per le altre persone presenti, molte delle quali studenti che dalla stazione raggiungono le sedi universitarie cittadine e comuni cittadini che ogni giorno si recano al lavoro.

Al ripetersi della scena più volte osservata i poliziotti sono intervenuti non appena hanno visto lo scambio tra il marocchino e un 27enne che gli ha consegnato 15 Euro in cambio di tre grammi di hashish. Fermato senza difficoltà lo spacciatore, l’acquirente ha tentato di scappare per evitare il controllo, ma è stato subito bloccato da due poliziotti contro cui ha reagito spintonandoli e scalciando prima di essere fermato.

I due sono stati accompagnati in Questura dove l’acquirente non ha potuto far altro che ammettere che, come di consueto quando vuole comprare droga, è andato lì ben sapendo di trovare il marocchino che avrebbe potuto vendergli ciò che cercava.

Lo spacciatore è stato identificato ed è risultato essere un marocchino irregolare di 45 anni, richiedente asilo, fotosegnalato per la prima volta ad inizio anni 2000 e poi mai più rintracciato nel nostro paese. La perquisizione a suo carico ha permesso di rinvenire altre dosi di hashish nascoste in tasca, una decina di grammi circa in tutto ed altri 60 euro, tutte banconote da 10 e da 5, nascoste alla rinfusa nelle tasche dei pantaloni e, sicuramente, provento illecito di precedenti cessioni di droga.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato per spaccio di droga ed il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione che ha trasmesso una comunicazione alla Commissione Territoriale padovana, ai fini del rigetto della richiesta d’asilo, mentre l’acquirente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato quale assuntore di stupefacente.

