Bocchino a Reggio per presentare il suo libro e raccontare le bugie della Sinistra

Perchè l’Italia è di Destra, il libro di Italo Bocchino, non è stato un appuntamento politico per lanciare la candidatura di Giuseppe Scopelliti alle future amministrative reggine. A chiarirlo, ci ha pensato subito Piero Gaeta, giornalista della Gazzetta del Sud, che ha moderato l’incontro ieri sera all’Hotel Torrione.

La presentazione è stata una piacevole riunione di militanti e curiosi a cui l’Onorevole Bocchino, oggi direttore del Quotidiano il Secolo d’Italia, ha raccontato e documentato quanto il suo libro asserisce. Una sequenza di prove incontrovertibili che svelerebbero le bugie della Sinistra italiana e di quella più genericamente globalista. Ne accenniamo solo qualcuna per non togliere il gusto di leggere un libro che ha già riscosso un ottimo successo.

D’altronde è lo stesso Italo Bocchino ad auto definirsi, molto obiettivamente, giornalista militante. E’ colui che difende il governo Meloni durante gli attacchi che i colleghi giornalisti affondano durante le trasmissioni tv, unica platea dove la sinistra oggi riesce a fare politica.

Secondo Bocchino nell’ultimo decennio gli argomenti che la politica della Sinistra ha sposato sarebbero tre: la globalizzazione con annessa libera circolazione delle merci, la libera circolazione delle persone e i diritti LGBQ+.

Lo scrittore spiega che dietro il fallimento in ognuna delle tre battaglie c’è l’allontanamento reale da quelli che sono i problemi reali degli elettori di Sinistra. Questi infatti non si sarebbero assolutamente ritrovati in quelle “lotte”.

Perchè se la libera circolazione delle merci ha fatto si che si possano ottenere prodotti che arrivano in poco tempo anche dall’altra parte del mondo ha però compromesso seriamente le attività delle PMI private che si trovano a far fronte a costì di gestione e magazzino nettamente superiori di competitor che producono e vendono in altre zone del mondo.

Stesso flop per quanto riguarda l’immigrazione di massa, le nazioni hanno per definizione confini e quote di immigrati che possono ospitare ed integrare nei loro circuiti sociali. Un fenomeno di massa come quello che ha colpito l’Europa e l’Italia nel caso specifico, hanno finito col produrre disagio sociale, crisi sanitaria, inflazione e lavoro nero. Tutte ripercussioni che le classi sociali più fragili hanno avvertito in maniera devastante. Quelle classi il cui voto era prima appannaggio assoluto della Sinistra.

Ed infine la battaglia per i diritti LGBQ+, una minoranza numerica di persone che in quanto tale è già tutelata dalla Costituzione Italiana ed i diritti umani già garantiti dalle leggi universali. Una rivalsa pretestuosa e puramente ideologica, con forzature come quella che prevedeva che l’orientamento sessuale di un individuo fosse quello che lo stesso sentiva in quel determinato momento. Poteva quindi oscillare tra uomo e donna in base ad un giudizio prettamente personale ed occasionale.

Particolarmente apprezzati dal pubblico reggino gli interventi di Giuseppe Scopelliti che anche quando non è il diretto protagonista riesce sempre a fornire spunti di riflessione utili per le battaglie del Centrodestra.

Per esempio l’ampia discrezionalità lasciata ai magistrati in determinati settori che invece andrebbe ridimensionata ed inquadrata con paletti molto più oggettivi.

Per quel che riguarda nello specifico Reggio Calabria l’ex governatore ravvede un grosso limite nella classe dirigente locale che non è stata in grado ancora di rivendicare con forza le deleghe della Città Metropolitana, quelle che Reggio ottenne grazie al pressing di Scopelliti, allora Sindaco, e all’appoggio dell’Onorevole Bocchino, poi divenuto per questo motivo, cittadino onorario.

Le indicazioni elettorali al Centrodestra per la prossima competizione delle comunali a Reggio Calabria saranno giustamente una logica riflessione dei suoi vertici politici: la Senatrice Tilde Minasi della Lega e l’Onorevole Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Scopelliti è sicuramente valore aggiunto per il Centrodestra reggino nell’ipotesi che venga chiamato, lui ne ha fatto capire la disponibilità, a dare un contributo nella sfida alle urne per riconquistare la città da 12 anni in mano alla Sinistra. Un ruolo di collaborazione per mettere la sua esperienza politica al servizio della causa. In una sfida elettorale per nulla scontata, avverte l’ex governatore della Calabria.

Fabrizio Pace