Dierre vittoriosa sul Giarre 69 a 56 al PalaCalafiore

Dierre: Petrovic, Railans 15, Vukosavljievic 8, La Matra 2, Alescio, Idone, Fazzari 3, Angius 4, Laganà 9, Ripepi 9, Barrile 19. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Giarre: Seslija 2, Taino, Zuko 13, Scalella 0, Loperfido 9, Leonardi 2, Jacimovic 5, Bauso, Gjorgjevikj 23, Gomes 2, Guadalupi, Strazzeri.

Vince ma convince poco questa sera la Dierre Reggio Calabria che a fatica ha ragione del Giarre, formazione che ha effettuato qualche ritocco e non è quella incontrata nel girone d’andata ma che non sembrerebbe tra le prime della classe.

I siciliani giocano bene e mettono in difficoltà i padroni di casa che si salvano nel finale. La Dierre non riesce mai a dare il colpo di grazia agli avversari, che invece quando stanno per capitolare, riescono sempre a riprendersi e farsi sotto nel punteggio.

I Bianco-Blu hanno sempre concluso tutti i quarti avanti nel punteggio, qualche problema lo hanno avuto nel 2 e nel quarto parziale quando in attacco qualcosa non ha funzionato.

Ma a togliere le castagne dal fuoco a coach Cotroneo ci ha pensato Fortunato Barrile autore di un ottima prova sia in attacco che in difesa cominciata un po’ in sordina ma cresciuta col passare del tempo.

Buono anche l’apporto del duo Bogdan Railans e Danilo Vukosavljevic. Nel Giarre si sono distinti: Gjorgjevik e Zuko. Alla fine altri due punti che rafforzano l’alta classifica del team del presidente Filianoti.

Fabrizio Pace