EuroBasket 2025 Qualifiers, Italia-Ungheria a Reggio Calabria il 23 Febbraio (20.30)

Gli Azzurri tornano a Reggio Calabria dopo 21 anni!

I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco scenderanno in campo contro l’Ungheria al PalaCalafiore domenica 23 febbraio alle 20.30 (live DAZN, Sky Sport) per chiudere il ciclo di qualificazione a EuroBasket 2025, il Campionato Europeo che si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro.

I biglietti per il match sono in vendita da oggi sul circuito Vivaticket a questo link!

La presenza degli Azzurri certifica il rinnovato entusiasmo del movimento cestistico calabrese, che per l’occasione organizzerà numerosi eventi collaterali. L’ultima “finestra” inizierà per l’Italia da Istanbul con la sfida ai padroni di casa della Turchia di giovedì 20 febbraio (ore 18.30 italiane, le 20.30 locali).

L’Italia è già qualificata alla rassegna continentale della prossima estate avendo centrato il pass per EuroBasket 2025 con tre gare di anticipo, in virtù delle tre vittorie ottenute tra febbraio e novembre 2024.

La partita è curata, per la Federazione Italiana Pallacanestro, dall’advisor commerciale Master Group Sport.

Azzurri a Reggio Calabria: l’ultima volta nel 2004

8 agosto 2004: gli Azzurri di coach Carlo Recalcati scendono in campo contro l’Australia al Pentimele per l’ultima giornata del torneo dedicato alla memoria di Enzo Micali, uno dei fondatori della Viola Reggio Calabria. Quello sarà l’ultimo test amichevole per i 12 che di lì a pochi giorni centreranno, ai Giochi Olimpici di Atene, uno dei risultati più alti del nostro basket. A distanza di 21 anni, l’Italbasket ritorna nel capoluogo calabrese per chiudere al meglio il percorso dei Qualifiers e poi dedicarsi alla preparazione dell’Europeo.

L’avversario, l’Ungheria già battuta all’andata a Szombathely 62-83, è ancora in corsa per la qualificazione anche se in svantaggio rispetto all’Islanda, l’altra formazione del gruppo B che non ha ancora la certezza di giocare l’Europeo. Per la Nazionale, dal 1921, sarà la nona volta a Reggio Calabria: dopo le tre gare del 1987 al Botteghelle, le altre 5 al Pentimele (le tre gare del Torneo “Micali” e due gare di qualificazione agli Europei nel 1994 e nel 1999). In totale 5 vittorie e 3 sconfitte.

Gli Azzurri arriveranno a Reggio Calabria dopo aver affrontato la Turchia a Istanbul giovedì 20 febbraio al Basketball Gelisim Merkezi, il vecchio “Abdi Ipekci” divenuto ora sede e centro di sviluppo della Federazione turca oltre che casa dell’Efes e del Galatasaray (all’andata 87-80 per l’Italia).

comunicato stampa FIP