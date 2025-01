Inaugurazione anno giudiziario, Princi “Cerimonia intensa e ricca di contenuti”

“L’inaugurazione dell’anno giudiziario è un momento importante per la nostra comunità. La giustizia è uno dei pilastri su cui si fonda ogni società democratica e il nostro impegno, sia a livello nazionale che europeo, è quello di garantire che i diritti dei cittadini vengano sempre tutelati e rispettati”. Lo afferma in una nota l’eurodeputata Giusi Princi, che oggi ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025 presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

“Oggi, più che mai, il nostro compito è rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, per costruire una società più giusta e inclusiva”, aggiunge l’eurodeputata calabrese. “La cerimonia di oggi è stata – prosegue – intensa e ricca di contenuti, dimostrando il grande impegno del distretto per raggiungere gli obiettivi. Complimenti alla Presidente della Corte d’Appello Caterina Chiaravalloti e al Procuratore generale Gerardo Dominijanni. Condivido quanto espresso dalla presidente Chiaravalloti in merito all’Intelligenza Artificiale.

Bisogna saper sfruttare le opportunità che offre, sotto il governo attento dell’uomo, anche per contrastare piaghe sociali come la violenza di genere, materia su cui sto già lavorando nelle commissioni CULT e FEMM del Parlamento europeo”.

“La significatività dei contenuti emersi durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario – aggiunge – riportano all’attenzione temi importanti per cittadini e istituzioni. È fondamentale continuare a promuovere un dialogo costruttivo tra i poteri dello Stato, al fine tutelare sempre il bene comune, come ha giustamente evidenziato il Procuratore generale Dominijanni. Auguro – conclude – un proficuo anno giudiziario alla magistratura, all’avvocatura e a tutto il distretto di Reggio Calabria”.

