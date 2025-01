San Stino di Livenza (Ve). Alla guida con patente ritirata provoca un tamponamento a catena

Nel pomeriggio di Giovedì 23 Gennaio gli agenti della Polizia Locale di San Stino di Livenza sono intervenuti per i rilievi a seguito di un sinistro stradale avvenuto in viale Trieste, che ha coinvolto tre veicoli e provocato due feriti lievi.

La dinamica

All’altezza dell’attraversamento pedonale in prossimità di via Leopardi – Don Sturzo, un’auto con a bordo due giovani si è fermata per far attraversare la strada a dei pedoni sulle zebre. All’auto ferma si è accodato un camioncino di una ditta del territorio. Terzo veicolo a sopraggiungere è stata una vettura condotta da un 35 enne del luogo, che ha tamponato con violenza il furgoncino infilandosi sotto al mezzo di lavoro, che a sua volta è finito per impattare contro la prima auto.

Nessuna persona ha avuto bisogno di ospedalizzazione, anche se le conseguenze per il 35 enne avrebbero potuto essere molto più serie, se il cofano della propria auto, sollevato dall’impatto, non avesse protetto l’abitacolo dallo spigolo del camioncino.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi, mentre i mezzi sono stati rimossi dai carroattrezzi del soccorso stradale, chiamati dai proprietari dei veicoli.

Le Sanzioni

Agli accertamenti del Comando di Polizia Locale, il 35 enne che ha innescato il tamponamento a catena è risultato privo di patente di guida, in quanto già ritirata per irregolarità amministrative in un’attività di controllo precedente. Come se non bastasse, durante i rilievi del sinistro, il 35 enne è risultato anche positivo all’alcoltest.

Per tale motivo è stato denunciato a piede libero e il veicolo sottoposto a fermo. In questo caso non si è potuto operare il sequestro della vettura perché non intestata al conducente.

Oltre alle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada, e ai procedimenti penali che saranno intrapresi, all’uomo sarà revocata la patente di guida e non ne potrà conseguire una nuova prima dei tre anni.

«Rispettare il codice della strada è un dovere di chiunque si metta alla guida, per il bene proprio e altrui. Questo episodio per un caso fortuito ha registrato solo feriti lievi, ma sarebbe potuto finire molto peggio – ha commentato il sindaco Gianluca De Stefani –. Ringrazio per l’operato il nostro Corpo di Polizia, fondamentale organo di controllo e presidio del territorio».

