Varato l’organigramma tecnico della Federazione Italiana Canottaggio

Nella riunione di questa mattina, tenuta presso la sala Giunta del CONI, il Consiglio della Federazione Italiana Canottaggio, presieduto da Davide Tizzano, ha deliberato il nuovo organigramma tecnico. Su proposta del Direttore Tecnico Antonio Colamonici, sono stati approvati gli incarichi degli allenatori che comporranno l’area tecnica a partire dalla stagione remiera 2025.

Il DT sarà anche head coach del settore olimpico, paralimpico e olimpico beach sprint. I suoi assistenti, per la squadra olimpica maschile, sono Vittorio Altobelli e Agostino Abbagnale. Stefano Fraquelli e Giovanni Sorrentino seguiranno la squadra olimpica femminile.

Al fianco di Colamonici, per il Pararowing, ci sarà Paola Grizzetti, già responsabile tecnico del Canottaggio paralimpico dalla nascita del settore sino alle Paralimpiadi di Londra 2012.

Giovanni Calabrese è il nuovo head coach dei settori Under 23 e Universitario. Luigi De Lucia viene chiamato ad assumere l’incarico di head coach del settore Under 19. Novità importante all’interno dell’organigramma tecnico è la figura del coordinatore delle Commissioni Tecniche Regionali, responsabile della ricerca talenti Under 17, 19 e anche 23. L’incarico è stato affidato a Claudio Romagnoli.

“Il DT Colamonici sarà, per utilizzare un termine a noi caro, il capovoga di un equipaggio di tecnici estremamente motivato, di caratura professionale elevata e, soprattutto, accomunato dalla grande passione per il nostro sport sviluppata nel corso degli anni al seguito di atleti della Nazionale e delle loro società – ha spiegato lo sport and high performance director Rossano Galtarossa – Nel complesso, un team giovane che saprà dialogare con la base, quindi con i loro colleghi societari, condividendo l’obiettivo della crescita del nostro movimento”.

Clicca qui per i profili degli Head Coach dell’Area Tecnica

Nella foto: il DT Antonio Colamonici con il Presidente federale Davide Tizzano

comunicato stampa e foto da FIC