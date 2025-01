Campionato Italiano Assoluto Snow Volley 2025: i vincitori della prima tappa di Linguaglossa

Linguaglossa (Ct). Si è appena conclusa la prima tappa della quarta edizione del Campionato Italiano Assoluto di snow volley. Nella splendida cornice del Parco del’Etna hanno trionfato Andronico, Litrico, Sanalitro e Scheid nel torneo maschile e Tonon, D’Arrigo e Cervella in quello femminile. Un percorso quasi perfetto quello dei quattro vincitori della categoria maschile che hanno perso un solo set in una semifinale molto complicata contro Sanfilippo, Nicolosi, Arpaia e Lopresti (15-17, 15-10, 15-13), mentre nelle altre sfide hanno rifilato dei secchi 2-0 a tutti gli avversari, compresa la finale vinta contro Germanà, D’Andrea, Corso, Staiti (15-13, 18-16).

Un solo parziale perso in tutto il torneo anche per Tonon, D’Arrigo e Cervella, giunte alla finalissima vincendo solo per 2-0. L’atto conclusivo è stato però più difficile del previsto: Panfili, Bachini e Leggio vincono infatti il primo set, non riuscendo però ad arginare la rimonta delle avversarie che chiudono al tie-break e trionfano quindi in questa tappa siciliana (12-15, 15-13, 15-5).

Il torneo tricolore sulla neve tornerà nel prossimo weekend, domenica 2 febbraio, a Lorica (CS) per poi concludersi il 29 e il 30 marzo con le finali a Prato Nevoso (CN), località che quindi assegnerà gli scudetti.

I ROSTER MASCHILI

Andronico, Litrico, Sanalitro, Scheid; Randazzo, Trovato, Spina; Donato, Arena, Romano; Prima, Greco, Puglisi; Germanà, D’Andrea, Corso, Staiti; Sanfilippo, Nicolosi, Arpaia, Lopresti; Fumuso, Sciacca, Traina Farina; Guglielmino, Musumeci, Pistone.

I ROSTER FEMMINILI

Tonon, D’Arrigo, Cervella; Marano, Clemente, Rubera; Puglisi A., Puglisi M., Privitera, Buscemi; D’Alessandro, Sapio, Morsillo; Panfili, Bachini, Leggio.

I RISULTATI

IL TABELLONE MASCHILE

Ore 8:30: Andronico, Litrico, Sanalitro, Scheid vs Randazzo, Trovato, Spina 2-0 (15-10, 15-9)

Ore 9: Donato, Arena, Romano vs Prima, Greco, Puglisi 2-0 (15-10, 15-13)

IL PODIO MASCHILE

1. Andronico, Litrico, Sanalitro, Scheid

2. Germanà, D’Andrea, Corso, Staiti

3. Sanfilippo, Nicolosi, Arpaia, Lopresti; Fumuso, Sciacca, Traina Farina (pari merito)

IL PODIO FEMMINILE

1. Tonon, D’Arrigo, Cervella

2. Panfili, Bachini, Leggio

3. Marano, Clemente, Rubera; Puglisi A., Puglisi M., Privitera, Buscemi (pari merito)

comunicato stampa