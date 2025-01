CIA. Pandemia Covid-19 probabilmente nata dopo incidente in laboratorio Wuhan

La CIA ha recentemente pubblicato un rapporto che suggerisce, con un basso grado di certezza, che l’origine del COVID-19 sia riconducibile a una fuga da un laboratorio di Wuhan. Questa valutazione, pur non essendo definitiva, ha riacceso il dibattito sulla genesi della pandemia, alimentando nuove tensioni geopolitiche.

L’agenzia di intelligence statunitense ha sottolineato come le prove a sostegno di questa ipotesi siano ancora limitate e contraddittorie, ma ritiene che l’insieme degli elementi disponibili renda più probabile questa spiegazione rispetto a quella di una trasmissione naturale da un animale all’uomo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha svolto diverse missioni in Cina per indagare sulle origini del virus denominato Covid-19, ma finora non è stata in grado di fornire una risposta definitiva. L’OMS ha sempre sottolineato la necessità di ulteriori ricerche e di una maggiore cooperazione internazionale per chiarire questo punto cruciale.

La comunità scientifica internazionale rimane divisa sull’argomento, con studi che supportano entrambe le ipotesi. Alcuni esperti ritengono che la fuga da un laboratorio sia la spiegazione più plausibile, mentre altri sostengono che l’origine naturale sia più probabile.

Le implicazioni di questa valutazione sulla “nascita” del Covid-19 sono ampie. Da un lato, solleva interrogativi sulla sicurezza dei laboratori di ricerca microbiologica in tutto il mondo e sulla necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza. Dall’altro, potrebbe inasprire le tensioni tra Stati Uniti e Cina, già messe a dura prova dalla pandemia.

