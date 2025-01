La capolista Romeo Sorrento viola anche il teraflex della Domotek

Domotek Volley Reggio Calabri-Romeo Sorrento 1-3 (17-25,25-23,21-25,23-25)

Domotek: De Santis, Stufano 2, Giuliani, Galipà, Zappoli, Picardo 6, Lopetrone, Esposito, Lamp 7, Murabito 7, Pugliatti, Laganà 24, Soncini 1, Lazzaretto 11. All. Polimeni Ass. Vandir Dal Pozzo

Sorrento: Tulone 2,Warwrzynczyl 10, Ciampa, Pol16, Patriarca 8, Cremoni, Pontecorvo, Baldi 22, Filippelli, Bechio, Gargiulo, Fortes 13, Russo. All. Esposito Ass. Buzzo

Arbitri signori Giovanni Ciaccio di Altofonte (Pa) e Giovanni Giorgianni di Messina.

Una gara molto combattuta, due, gli amaranto pagano l’assenza di Zappoli, infortunato e gli ospiti, mettono in luce tante certezze, su tutte, un Baldi in formato extralusso

Tantissimo equilibrio nel primo set. Mini break da un lato e dall’altro. Mister Polimeni schiera la novità Kevin Lamp.

Sorrento, trova la giusta chiave per decollare con le schiacciate dalla seconda linea. Baldi è il protagonista assoluto(4 esecuzioni) Mini-gap, prima sul più tre, poi sul più quattro: i due Time Out amaranto non riescono a raddrizzare la situazione per i locali. Un errore sotto rete regala il primo set point per la capolista. 17 -25: è questo il finale di primo set. Il servizio amaranto è errato ed al secondo tentativo, Sorrento firma l’uno a zero.

Tanto equilibrio anche nel secondo set(5-5). Confermato Lamp nei sei. Tanti errori al servizio per entrambe le squadre. Patriarca fa un grande lavoro sotto rete(7-10). Lamp risponde con il punto del 8 a 10, Laganà riavvicina sul meno uno. Un ace di Lamp, realmente spettacolare, regala la parità. Tanti piccoli strappi per gli ospiti ma Lazzaretto e soci non mollano. La parità, arriva dalle mani del Capitano Laganà(14-14).

Un doppio errore di Pol manda in vantaggio gli amaranto e spedisce i locali sul più due. Emozionante la palla vincente di Picardo sotto rete(17-15). La Romeo non molla(18-18 a firma Baldi). Un pallone magico di Domenico Laganà firma il 20 a 18 ed il nuovo time-out ospite. Un batti e ribatti emozionante sul finale.

Lazzaretto firma il 23 a 21 con maestria. Il primo set point è per Reggio grazie a Laganà: la Domotek sciupa due set point e Mister Polimeni è costretto a chiamare Time Out. All’uscita dallo stesso, è dominante la giocata decisiva, il lungolinea di Domenico Laganà che chiude i conti nel set sul 25 a 23.

Una veloce di Antonio Picardo apre il terzo set. Proprio Picardo con la complicità di Lamp firmano il 3 a 1 iniziale. La Romeo la ribalta con Baldi e Pol in evidenza(4-7). Molto bene Murabito tra i reggini in uscita dalla panchina. Proprio lui, con un muro importante firma il meno uno 7-8. Il mini break della capolista arriva immediatamente.(7-12).

Il vantaggio vola anche sul più 7.(11-17). La sorpresa? Mister Polimeni si gioca la carta Galipò. Andrea Baldi firma il suo 16 punto(16-22). Un ace di Laganà tiene vive le speranze amaranto(18-22). L’allungo Romeo,però, è meritevole: il 19 a 24 arriva da un errore amaranto Il primo set point lo annulla Murabito con una bella schiacciata sotto rete. L’attacco Domotek è errato: con merito, la capolista vince il terzo set. (21-25). 6 a 3 con De Santis e Lazzaretto protagonisti ad inizio del quarto set.

Bene Marco Soncini nell’allungo amaranto.(8-4). Baldi è realmente imprendibile, Russo, una sentenza in ricezione e gli ospiti recupero(8-7). Il pari passa dal muro di Fortes, idem il vantaggio Sorrento. Bene, ancora una volta Murabito che tiene a galla Reggio(9-10). Pol, Baldi, Russo,Patriarca, si squadra firmano il nuovo break(11-14).

Lazzaretto è l’uomo della nuova rimonta: passano da lui i punti della nuova parità. Sorrento reagisce da grande squadra(15-18). Tanti errori al servizio, da una parte e dall’altra. Il muro di Murabito scrive il nuovo meno uno(18-19). In campo anche il libero Massimiliano Lopetrone. Laganà realizza il 20 a 21, la Domotek insegue.

Uno straordinario Murabito, su alzata di Esposito firma il 21 pari. Il ventiduesimo punto lo realizza Baldi. Il 22 pari è un errore al servizio di Gargiulo. La Romeo ne ha di più: è match point che passa dalle mani di Tulone.

