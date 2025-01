Messina. Cade la Viola, il derby termina: 73-53

Basket School Messina-Redel Viola Reggio Calabria 73-53 (22-14, 15-7, 16-14,20-18)

Messina: Guduric, Incremona 2, Mollica, Di Dio 19, Miaffo 13, Tartaglia 10, Caruso,Lembo 2,Busco 7, Diakhate, Janic 1, Yeyap 19. All. Sidoti

Viola:Idiaru 5, Ani 5, Paulinus 12, Simonetti 9,Fernandez 3, Mazza, Marinelli, Cessel, Donati 4, Ivanaj 14, Nicolò, Bangu 1. All. Cadeo

Arbitri Filesi e Barbagallo

Brutta partita della Redel Viola Reggio Calabria che perde un accesissimo derby contro la Basket School Messina. Una partita mai stata in equilibrio in quanto i padroni di casa hanno messo subito la testa avanti prendendo 10 lunghezze di vantaggio sulle quali hanno poi costruito la vittoria finale con uno scarto di 20 punti.

Un timido sussulto la Viola lo ha avuto nel secondo parziale, fino all’infortunio patito da Fernandez, suo playmaker titolare, che ha compromesso poi l’intera gara Neroarancio. Ciò detto senza nulla togliere alla splendida prestazione di Di Dio e compagni che hanno lottato su ogni palla senza cedere un millimetro anche sotto le plance dove il camerunense Yeyap ha dominato nonostante gli uomini di maggiore esperienza del team reggino.

La pessima serata al tiro dalla lunga distanza ha condizionato la gara in attacco della Viola che nonostante la buona prestazione in difesa non è riuscita ad impensierire i ragazzi di Pippo Sidoti. C’è sicuramente da lavorare per coach Cadeo sulle scelte in attacco dei suoi giocatori, quando ci sono serate come questa dove il tiro dalla lunga non va. Arbitraggio piuttosto casalingo ma ininfluente sul risultato. La sconfitta non pregiudica assolutamente la classifica o il campionato della Viola Redel Reggio Calabria che rimane ancora capolista solitaria del Girone H della Serie B Interregionale.

Fabrizio Pace