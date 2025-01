Migranti: 49 in viaggio l’Albania su nave militare italiana

Dopo una pausa di due mesi, il governo italiano ha riavviato le operazioni di trasferimento di migranti in Albania. Un pattugliatore della Marina Militare, la Cassiopea, ha imbarcato 49 migranti che saranno portati nei centri di accoglienza albanesi per le procedure di identificazione e valutazione.

Questa volta, il governo spera di ottenere risultati diversi rispetto ai precedenti tentativi falliti. In passato, i giudici italiani avevano annullato i provvedimenti di trattenimento dei migranti trasferiti in Albania.

Tuttavia, una nuova norma entrata in vigore a gennaio ha modificato le procedure, attribuendo la competenza a decidere sui ricorsi alla Corte d’appello, invece che ai giudici di pace. Dal Viminale, si rende noto che 53 migranti hanno presentato “spontaneamente il proprio passaporto per evitare il trasferimento in Albania, una circostanza che aiuta le autorità italiane nel verificare la posizione degli stessi.

Bart Zag