Migranti. Due bambini morti tra i 53 salvati in area SAR maltese

Drammatico rinvenimento tra i migranti passati da una nave ONG alla motovedetta della Guardia Costiera, si tratta di due cadaveri di bambini, presumibilmente morti naufragio avvenuto in zona Sar maltese a circa 58 miglia dall’isola di Lampedusa ed altri 15 sopravvissuti.

Nel viaggio verso Lampedusa la motovedetta italiana ha recuperato altri 38 migranti soccorsi da tre pescherecci sempre nella zona mare SAR (Search and Rescue\ Ricerca e Soccorso) di Malta. Le persone tratte in salvo sarebbero per lo più nordafricani. (foto di repertorio)

Federica Romeo